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SPIEGEL TV - Reportage

Die Spaß-Giganten! So geht Freizeit in Deutschland

SAT.1Folge vom 15.06.2026
Die Spaß-Giganten! So geht Freizeit in Deutschland

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SPIEGEL TV - Reportage

Folge vom 15.06.2026: Die Spaß-Giganten! So geht Freizeit in Deutschland

91 Min.Folge vom 15.06.2026Ab 12

Vielen Deutschen kann es in ihrer Freizeit nicht gigantisch genug sein: Im Europa-Park Rust lockt eine der größten Achterbahnen Europas jährlich über sechs Millionen Besucher an. In der größten Disco des Landes wird im XXL-Format gefeiert, ebenso auf dem traditionellen Wurstmarkt in Bad Dürkheim, dem größten Weinfest der Welt. Wie schaffen es die Spaßgiganten immer wieder, ein Millionenpublikum zu begeistern? Die Reportage blickt hinter die Kulissen der Freizeitindustrie.

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