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SpongeBob Schwammkopf

Verwurmt

NickelodeonFolge vom 03.06.2026
Verwurmt

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SpongeBob Schwammkopf

Folge vom 03.06.2026: Verwurmt

12 Min.Folge vom 03.06.2026Ab 6

Würmer machen sich in SpongeBobs Schwammlöchern breit, er muss seine abscheulichen neuen Freunde vor seiner Umwelt verbergen.

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