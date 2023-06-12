SpongeBobs Bude / Plankton fliegt rausJetzt kostenlos streamen
SpongeBob Schwammkopf
Folge vom 12.06.2023: SpongeBobs Bude / Plankton fliegt raus
23 Min.Folge vom 12.06.2023Ab 6
SpongeBob luchst der Krossen Krabbe die Kundschaft ab, als er beginnt, bei sich zu Hause Burger zu braten. Plankton fliegt aus seiner Wohnung. Er benötigt SpongeBobs Unterstützung, um seine Computerfrau zurückgewinnen zu können.
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Fantasie
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nickelodeon