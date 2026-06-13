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SpongeBob Schwammkopf

Mundgeruch

NickelodeonFolge vom 13.06.2026
Mundgeruch

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SpongeBob Schwammkopf

Folge vom 13.06.2026: Mundgeruch

12 Min.Folge vom 13.06.2026Ab 6

SpongeBob hat zu viele Meerzwiebeln gegessen und leidet nun an schlimmem Mundgeruch. Alle seine Freunde gehen ihm deswegen aus dem Weg. Patrick glaubt jedoch, dass es nicht an dem Geruch, sondern an dem Aussehen des Schwamms liegt.

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