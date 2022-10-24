Fröhlichen Abfalltag! / Stürmisches WetterJetzt kostenlos streamen
SpongeBob Schwammkopf
Folge vom 24.10.2022: Fröhlichen Abfalltag! / Stürmisches Wetter
22 Min.Folge vom 24.10.2022Ab 6
Planktons hat zu viel Müll auf seiner Abfalldeponie. Mit einem Trick bringt er SpongeBob dazu, den Müll in der Stadt zu verteilen. Eine kleine Gewitterwolke wird SpongeBobs Freundin. Der Schwamm muss sie vor einem merkwürdigen Wetterreporter retten.
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Fantasie
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nickelodeon