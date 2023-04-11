Zum Inhalt springenBarrierefrei
SpongeBob Schwammkopf

Folge vom 11.04.2023
Folge vom 11.04.2023: Thaddäus mittendrin / Schwammkopf und Star, Babysitter

22 Min.

Thaddäus zieht ins Hotel, weil sein Haus verseucht ist. Doch im Hotel erwartet ihn eine ganz andere Plage. // SpongeBob und Patrick werden als Babysitter für eine mürrische uralte Dame angeheuert, die alles versucht, um ihnen zu entkommen.

