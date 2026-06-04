Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
SpongeBob Schwammkopf

Etwas Fischiges kommt daher

NickelodeonFolge vom 04.06.2026
Etwas Fischiges kommt daher

Etwas Fischiges kommt daherJetzt kostenlos streamen

SpongeBob Schwammkopf

Folge vom 04.06.2026: Etwas Fischiges kommt daher

11 Min.Folge vom 04.06.2026Ab 6

Zwei Bekannte aus der Vergangenheit besuchen SpongeBob und bringen ein großes Problem mit.

Alle verfügbaren Folgen