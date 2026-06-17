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SpongeBob Schwammkopf

Herzlichen Krabben-Geburtstag

NickelodeonFolge vom 17.06.2026
Herzlichen Krabben-Geburtstag

Herzlichen Krabben-GeburtstagJetzt kostenlos streamen

SpongeBob Schwammkopf

Folge vom 17.06.2026: Herzlichen Krabben-Geburtstag

12 Min.Folge vom 17.06.2026Ab 6

Mr. Krabs hat Geburtstag. SpongeBob und Thaddäus machen sich auf, um ein Geschenk zu besorgen.

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