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SpongeBob Schwammkopf

Dick, rosa und dumm

NickelodeonFolge vom 03.08.2026
Dick, rosa und dumm

Dick, rosa und dummJetzt kostenlos streamen

SpongeBob Schwammkopf

Folge vom 03.08.2026: Dick, rosa und dumm

12 Min.Folge vom 03.08.2026

Spongebob beschafft Patrick einen Job in der krossen Krabbe. Doch dabei geht er Sponge mächtig auf die Nerven.

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