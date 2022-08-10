Die Quatschtüten-Würger / Die Geister von Bikini BottomJetzt kostenlos streamen
SpongeBob Schwammkopf
Folge vom 10.08.2022: Die Quatschtüten-Würger / Die Geister von Bikini Bottom
23 Min.Folge vom 10.08.2022Ab 6
SpongeBob zeigt den berüchtigten Quatschtüten-Würger bei der Polizei an. // In einem Scherzartikelladen kaufen sich SpongeBob und Patrick ein Unsichtbarkeits-Spray und haben damit nur Unfug im Sinn.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Fantasie
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nickelodeon