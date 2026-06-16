SpongeBob Schwammkopf
Folge vom 16.06.2026: Harte Schale, weicher Kern
12 Min.Folge vom 16.06.2026Ab 6
Mr. Krabs freut sich auf ein Wiedersehen mit seinen alten Seefahrer-Kumpels. Doch ausgerechnet jetzt meldet sich sein gepanzerter Krabbenkörper: Mr. Krabs steht kurz vor der nächsten Häutung. Die Jahre als Besitzer eines Fastfood-Restaurants haben ihre Spuren hinterlassen, und vor allem um die Taille herum wird's langsam eng. Obwohl er nun nackt und schutzlos ist, kann er es sich unmöglich leisten, bei seinen Kumpels abzusagen. Also bittet er SpongeBob, in seinen alten Panzer zu schlüpfen, um an seiner statt bei dem Treffen zu erscheinen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Fantasie, Unterhaltung
Produktion:US, 1999
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1, Season 1-3, Season 3-4, Season 4-5, Season 5-6, Season 6-7, Season 7-8, Season 8-9, Season 9-10, Season 10-11, Season 11, Season 11-12, Season 12-13, Season 13-14, Season 14-15, Season 15-16, Season 16: Nickelodeon Germany & © Season 1, Season 1-2, Season 2-3, Season 3-5, Season 5, Season 5-7, Season 7, Season 7-8, Season 8-9, Season 9-10, Season 10, Season 10-11, Season 11, Season 11-16: Nickelodeon & © Season 1, Season 3, Season 5-7, Season 11-12: MTV & © Season 1: Comedy Central