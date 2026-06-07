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SpongeBob Schwammkopf

Patricia

NickelodeonFolge vom 07.06.2026
Patricia

PatriciaJetzt kostenlos streamen

SpongeBob Schwammkopf

Folge vom 07.06.2026: Patricia

12 Min.Folge vom 07.06.2026Ab 6

Patrick sieht an einem Reisebüro einen Werbespruch und versteht den völlig falsch. Er denkt nun, er solle komplett aus Bikini Bottom verschwinden. SpongeBob versucht, seinem Freund das auszureden und schmiedet einen Plan, damit Patrick bleibt.

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