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SpongeBob Schwammkopf

Der hutlose Patrick

NickelodeonFolge vom 10.07.2026
Der hutlose Patrick

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SpongeBob Schwammkopf

Folge vom 10.07.2026: Der hutlose Patrick

12 Min.Folge vom 10.07.2026Ab 6

Patrick wird von Mr. Krabs als 'umfallender Idiot' eingestellt, um seine Kunden zu unterhalten.

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