NickelodeonFolge vom 14.02.2023
Folge vom 14.02.2023: Ein Tintenfisch zum Verlieben

12 Min.Folge vom 14.02.2023Ab 6

Um Geld zu verdienen, möchte Patrick seinen Garten untervermieten. Thaddäus ist zunächst dagegen, lässt sich aber umstimmen, weil der ihm Untermieter sympathisch ist. Doch bald kommt er in Bedrängnis, denn der Untermieter mag keine Quallenfischer.

