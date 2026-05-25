SpongeBob Schwammkopf
Folge vom 25.05.2026: Kleines geheimes Buch
12 Min.Folge vom 25.05.2026Ab 6
Thaddäus fragt sich, was SpongeBob dauernd mit diesem Buch anstellt und will es herausfinden. Als er es endlich in den Händen hält, stellt er fest, dass es sich um sein Tagebuch handelt. Er fängt an, es zu lesen, und erzählt allen davon.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Fantasie, Unterhaltung
Produktion:US, 1999
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1, Season 1-2, Season 2-3, Season 3-4, Season 4-5, Season 5-6, Season 6-7, Season 7-8, Season 8-9, Season 9-11, Season 11-12, Season 12-13, Season 13-14, Season 14-16, Season 16: Nickelodeon Germany & © Season 1, Season 1, Season 1-2, Season 2, Season 2-3, Season 3-5, Season 5, Season 5-7, Season 7, Season 7-8, Season 8-9, Season 9-10, Season 10, Season 10-11, Season 11, Season 11-12, Season 12-16: Nickelodeon & © Season 1, Season 1-3, Season 5-7, Season 12-13: MTV & © Season 1-2: Comedy Central