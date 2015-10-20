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Spurensuche - Jedes Detail zählt

Eine kurze Karriere

TLCFolge vom 20.10.2015
Eine kurze Karriere

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Spurensuche - Jedes Detail zählt

Folge vom 20.10.2015: Eine kurze Karriere

44 Min.Folge vom 20.10.2015Ab 12

Chiquita Tate ist eine ehrgeizige Anwältin aus Baton Rouge, Louisiana. Als sie in ihrer Kanzlei ermordet wird, sind alle entsetzt, denn der Mord war sehr brutal. Sie ist mit Stichwunden übersät, ein Fingernagel fehlt und ihre Kehle wurde durchgeschnitten. In der Hand hält die Tote ein Büschel Haare. Es scheint, als hätte sich die Anwältin nach Leibeskräften gegen einen hasserfüllten Täter gewehrt. Wichtigster Zeuge, aber auch erster Verdächtiger ist ihr Ehemann Greg, der Chiquita als Letzter lebend gesehen hat. Doch Greg berichtet von einer mysteriösen Klientin, die seiner Frau spätabends noch Geld vorbeigebracht hatte.

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