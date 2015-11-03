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Spurensuche - Jedes Detail zählt

Der amerikanische Albtraum

TLCFolge vom 03.11.2015
Der amerikanische Albtraum

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Spurensuche - Jedes Detail zählt

Folge vom 03.11.2015: Der amerikanische Albtraum

44 Min.Folge vom 03.11.2015Ab 12

An einem sonnigen Frühlingstag stößt ein Schatzsucher in der Mojave-Wüste auf alte Knochen, die sich als menschliche Überreste erweisen. Ein Anthropologe ordnet die Gebeine einer Frau von kleiner Statur zu. Die DNA ist erhalten, ein Abgleich mit der Vermissten-Liste liefert einen Treffer: Es sind die sterblichen Überreste der 29-jährigen Azita Nikooei, Pole-Tänzerin in einer Bar und Mutter eines sechsjährigen Sohnes. Der Verdacht der Ermittler fällt auf Azitas Ex-Mann Bobby, der das Kind nach einem erbitterten Sorgerechtsstreit unbedingt zu sich nehmen wollte. Doch auch Nathan, der Freund der attraktiven Perserin, gerät ins Visier der Polizei.

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