Stadium Lockup - Einsatz im Stadion
Folge vom 11.04.2026: Bombenalarm
43 Min.Folge vom 11.04.2026Ab 12
Betrunkene Football-Fans, die sich kaum noch auf den Beinen halten können, Vermisstenmeldungen und streitlustige Rowdys: Beim letzten Spiel der Saison sind die Polizei, Security und Sanitäter im US-Bundesstaat Ohio zwar gut beschäftigt, doch beim Aufeinandertreffen der Cleveland Browns und der Miami Dolphins ereignen sich keine kritischen Vorfälle, die nachhaltig die Sicherheit im Stadion gefährden. Aber dann entdeckt das Einsatzpersonal bei den Logen eine verdächtige Tüte – und ein Spürhund schlägt an. Hat jemand in der Arena Sprengstoff platziert?
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Genre:Reality, Recht
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.