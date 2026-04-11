Stadium Lockup - Einsatz im Stadion
Folge vom 11.04.2026: Swifties im Ausnahmezustand
44 Min.Folge vom 11.04.2026Ab 12
Travis Kelce, der Tight End der Kansas City Chiefs, ist mit Taylor Swift liiert. Und einige Male wurde die erfolgreiche Musikerin auch schon im Football-Stadion gesichtet. Beim Auswärtsspiel in Ohio ist der Superstar zwar nicht vor Ort, aber das können ihre Fans nicht wissen. Die Sicherheitskräfte müssen in der Arena der Cleveland Browns dafür Sorge tragen, dass sich vor den Logen keine Menschentrauben bilden. Auf den Zuschauerrängen sind die Security-Mitarbeiter ebenfalls gefordert, denn einige Störenfriede ignorieren hartnäckig die Verhaltensregeln.
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Genre:Reality, Recht
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.