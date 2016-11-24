Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Stalked: Dunkle Begierde

Im Leben des Anderen

TLCFolge vom 24.11.2016
Im Leben des Anderen

Im Leben des AnderenJetzt kostenlos streamen

Stalked: Dunkle Begierde

Folge vom 24.11.2016: Im Leben des Anderen

44 Min.Folge vom 24.11.2016Ab 12

Hannah hat gerade die Ausbildung beendet, ihren ersten Job angefangen und ist in ihr Traumhaus eingezogen. Das Leben scheint perfekt zu sein. Doch schon kurz nach ihrem Einzug wird sie misstrauisch, als eines Morgens die Pflanzen im Beet zertrampelt und ihre Gartenmöbel verschoben sind. Schließlich ertappt die junge Frau einen Unbekannten, der sie heimlich in Unterwäsche filmt. Hannah ist außer sich, doch die Polizei kann ihr nicht helfen, weil Beweise fehlen. Als ihr der Stalker nächtliche Besuche abstattet und schließlich anfängt, ihr Leben zu bedrohen, beschließt Hannah, sich zu wehren und den Kerl selber unschädlich zu machen.

Alle verfügbaren Folgen