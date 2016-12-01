Stalked: Dunkle Begierde
Folge vom 01.12.2016: Fantasie und Wirklichkeit
45 Min.Folge vom 01.12.2016Ab 12
Highschool-Schülerin Kaylyn Martin ist ein introvertiertes Mädchen, das häufig schikaniert wird. Um der Realität zu entkommen, flüchtet sie oft in Comic- und Fantasie-Welten. Als ein neuer Mitschüler namens Paul Gomez in ihre Klasse kommt, entdecken die beiden sofort ihre gemeinsame Leidenschaft für Rollenspiele und Fantasy-Kostüme. Paul umwirbt Kaylyn so lange, bis sie sich in ihn verliebt. Doch als sie nach dem Highschool-Abschluss aufs College geht, wird der eigenbrötlerische Paul immer eifersüchtiger und besitzergreifender, so dass sich das Mädchen bedroht fühlt und ihn zurückweist. Daraufhin brennen bei Paul die Sicherungen durch.
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Genre:Dokumentation, Mystery, Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 3-5: Warner Bros. Discovery, Inc.