Whitney Houston & Elvis PresleyJetzt kostenlos streamen
Staying Alive
Folge 1: Whitney Houston & Elvis Presley
133 Min.Folge vom 25.04.2026
Samu Haber, die No Angels, Alvaro Soler und Sasha erleben einen einzigartigen Musikmoment. Mit Hilfe modernster Technik singen sie Duette mit Elvis Presley und Whitney Houston und verbinden ihre größten Hits mit zeitlosen Klassikern. Ein Abend voller Gänsehaut-Momente.
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Staying Alive
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Musik, Unterhaltung
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: Joyn