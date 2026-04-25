Staying Alive
1 StaffelAb 0
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Staying Alive
Samu Haber, die No Angels, Alvaro Soler und Sasha treten in einen ganz besonderen musikalischen Wettstreit: Sie performen auf der Bühne mit Elvis Presley, Whitney Houston, Amy Winehouse und Freddie Mercury und interpretieren in Duetten ihre eigenen Hits und die größten Songs der Musiklegenden der Vergangenheit neu. Möglich macht das modernste Technik. Wer überzeugt das Publikum mit seiner Performance am meisten und liefert das Duett des Abends?
Genre:Musik
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: Joyn
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