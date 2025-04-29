Zum Inhalt springenBarrierefrei
Steel Buddies: Projekt Panther

Die Vorhut

DMAX
Die Vorhut

Die VorhutJetzt kostenlos streamen

Steel Buddies: Projekt Panther

Folge vom 29.04.2025: Die Vorhut

45 Min. Ab 12

Ein seltener Panzer oder wertloser Schrott? Was genau sich im polnischen Schlamm verbirgt, können die Detektoren nicht sagen. Aber Michael Manousakis und seine Truppe gehen vom Optimalfall aus und bündeln in Peterslahr ihre Kräfte. Mit Schweißgerät und Bolzen: Die „Steel Buddies“ wollen den mutmaßlichen „Panther“ mit einem Bagger und einer selbst gebauten Spezialkonstruktion bergen. Zwei Dutzend Helfer werden im Sumpfgebiet ihr Lager aufschlagen. Deshalb packen die Mechanik-Experten auch Küchenutensilien und robuste Arbeitskleidung auf den Tieflader.

