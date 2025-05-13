Steel Buddies: Projekt Panther
Folge vom 13.05.2025: Das Trümmerfeld
45 Min.Folge vom 13.05.2025Ab 12
Regen hat den Boden über Nacht noch mehr aufgeweicht. Das macht die Arbeit der „Steel Buddies“ nicht einfacher. Aber es gibt auch Lichtblicke. „Miss Morlock USA“ ist in Polen angekommen und Julie bringt frischen Schwung mit. Die Truppe konnte außerdem einen Ersatzbagger samt Fahrer organisieren. Beim ersten Grabungseinsatz herrscht volle Konzentration, denn wenn sich in dem „Panther“ noch Munitionsreste befinden, könnte es brenzlig werden. Deshalb überwacht ein Sprengmeister jeden Handgriff. Und dann werden im Schlamm endlich die ersten Wrackteile geborgen.
Genre:Reality, Spezial
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.