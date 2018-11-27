Steel Buddies - Stahlharte Geschäfte
Folge vom 27.11.2018: Geile Kiste!
44 Min.Folge vom 27.11.2018Ab 12
Wer baut den coolsten Geländewagen? Michael Manousakis liefert sich in dieser Folge ein spannendes Duell mit seiner US-Import-Export-Expertin. Dabei geht es nicht nur um Ruhm und Ehre, sondern der Sieger bekommt obendrein das Fahrzeug des Verlierers. Während Julies Humvee mit raffinierten Gimmicks daherkommt, setzt der Chef von „Morlock Motors“ auf Wucht und Größe. Der erfahrene Schrauberkönig aus dem Westerwald will den „Kleinwagen“ seiner Konkurrentin mit einem perfekt getunten Lkw der Marke Stewart & Stevenson übertrumpfen.
