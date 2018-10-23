Steel Buddies - Stahlharte Geschäfte
Folge vom 23.10.2018: Fieser Fehlgriff
45 Min.Folge vom 23.10.2018Ab 12
Ober-„Steel Buddy“ Michael Manousakis hat in den USA wieder einmal die Katze im Sack gekauft. In diesem Fall: ein ziemlich teures Amphibienfahrzeug des amerikanischen Militärs. Das „DUKW“ kam im Zweiten Weltkrieg und im Koreakrieg zum Einsatz. In gutem Zustand ist das betagte Vehikel bis zu 60 000 Euro wert - und in Deutschland wartet auch schon ein potenzieller Käufer. Aber der Chef von „Morlock Motors“ kennt denn schwimmenden Zweieinhalb-Tonner bis dato nur von Fotos. Deshalb birgt der Deal ein großes Risiko. Heißt es am Ende: Top oder Flop?
