Folge vom 12.11.2019
Ein Bund für's LebenJetzt kostenlos streamen
Steel Buddies - Stahlharte Geschäfte
Folge vom 12.11.2019: Ein Bund für's Leben
44 Min.Folge vom 12.11.2019Ab 12
Man mag es kaum glauben, aber Michael Manousakis macht Urlaub. Der Chef von „Morlock Motors“ besucht in Kiel einen alten Freund. Der Admiral der Marine hat sich vorgenommen, seinen Kumpel so richtig zu beeindrucken. Den Ober-“Steel Buddy“ erwarten zwei Tage voller Action - zu Wasser, zu Lande und in der Luft. Es geht mit dem Minenjagdboot „Bad Rappenau“ in die Eckernförder Bucht. Dort wird Michael von einer der härtesten Truppen Deutschlands in Empfang genommen: den Kampfschwimmern. Und die gehen mit Schrotthändlern aus dem Westerwald nicht zimperlich um.
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Genre:Dokumentation, Auto, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.