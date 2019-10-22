Steel Buddies - Stahlharte Geschäfte
Folge vom 22.10.2019: Kurz und knapp!
45 Min.Folge vom 22.10.2019Ab 12
Ein echtes Unikat: Ober-“Steel Buddy“ Michael Manousakis hat vor fünf Jahren den ersten gekürzten Hummer weltweit verkauft. Jetzt soll ein neues Exemplar her. Beim Umbau kommen den Profi-Schraubern die Erfahrungen zugute, die sie bei der Konstruktion des Prototypen gesammelt haben. Trotzdem ist das Projekt kein Selbstläufer. Denn man kann den Geländewagen nicht einfach in zwei Teile zerlegen und dann wieder zusammenschweißen. Außendienstmitarbeiterin Julie versucht derweil, in den USA drei Militärfahrzeuge der Bundeswehr an den Mann zu bringen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Auto, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.