Stichtag
Folge 1: Tick Trick Fuck und Nino
19 Min.Ab 12
Vier Jungen aus einem Münchener Randviertel beobachten Mädchen, kiffen und rasieren sich ihr Gangzeichen in die Haare. Drei Mädchen klauen im Supermarkt und kommen mit Hilfe einer Mitarbeiterin davon. Und alle hadern mit ihrer Jungfräulichkeit.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Stichtag
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Romantische Komödie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Joyn