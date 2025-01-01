Stichtag
Folge 3: Schwanzbakterien
15 Min.Ab 12
Emi lädt die Mädels in die leerstehende Wohnung ihrer Oma ein, wo sie Kekse mit Haschisch essen und Emi eine Entscheidung trifft, die ihr noch ernste Probleme machen wird. Yannick versetzt Samira und trifft sich stattdessen mit Aleks zum Traininig.
Genre:Drama, Romantische Komödie
12
