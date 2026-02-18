Der Dschungel macht keine Stars! In Österreich ist es auch schön!Jetzt kostenlos streamen
Stoeckel und Krawall
Folge 70: Der Dschungel macht keine Stars! In Österreich ist es auch schön!
62 Min.Folge vom 18.02.2026Ab 6
Die Kandidaten von "Ich bin ein Star - holt mich hier raus" sind auf dem Weg ins Dschungelcamp. Ehrensache, dass Stoeckel und Krawall die Kandidaten nicht nur analysieren, sondern sich auch festlegen, wer es nach ganz Vorne schaffen kann und wer nichts reißen wird.
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Stoeckel und Krawall
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Genre:Talk, Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Talk?Now!
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