Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Stoeckel und Krawall

Timmy, Tränen, Tohuwabohu

Talk? Now!Staffel 1Folge 80vom 18.02.2026
Timmy, Tränen, Tohuwabohu

Timmy, Tränen, TohuwabohuJetzt kostenlos streamen

Stoeckel und Krawall

Folge 80: Timmy, Tränen, Tohuwabohu

63 Min.Folge vom 18.02.2026Ab 12

Nach einer längeren Pause sind Stoeckel und Krawall zurück. Die Gründe für die Auszeit erfährst du in dieser etwas ernsteren Folge. Eines ist uns wichtig: In dieser Folge sprechen wir auch über Suizid. Wenn Dich das Thema belastet, höre die Folge vielleicht besser nicht und wende dich, wenn Du dich in einer Krise befindest an vertraute Personen oder suche professionelle Hilfe, z.B. die Telefonseelsorge (0800 111 0 111) Natürlich sprechen die beiden in ihrer bekannten Art und Weise über den Alltag, den ESC und den Wal Timmy.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Stoeckel und Krawall
Talk? Now!
Stoeckel und Krawall

Stoeckel und Krawall

Alle 1 Staffeln und Folgen