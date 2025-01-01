Zum Inhalt springenBarrierefrei
Stopp, Polizei!

Im Netz der Fahnder

SAT.1Staffel 2Folge 1
Im Netz der Fahnder

Stopp, Polizei!

Folge 1: Im Netz der Fahnder

44 Min.Ab 12

Im Grenzgebiet zur Schweiz stoppen die Bundespolizisten Erik Werle und Lars Heidelbeer einen Transporter. Einer der Insassen hat etwas aus dem Fenster geworfen - möglicherweise Rauschgift. Auch Peggy Rüther und Sven Schrapps müssen ein Taxi aus dem fließenden Verkehr ziehen. Die beiden Bundespolizisten hegen nämlich den Verdacht, dass die zwei aus Aserbaidschan stammenden Fahrgäste, illegal nach Deutschland einwandern wollen.

