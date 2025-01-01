Stopp, Polizei!
Folge 3: Stopp, Polizei!
44 Min.Ab 12
Rowdies hinterm Steuer sind die Klientel der Ludwigsburger Verkehrspolizisten Gunter Haas und Harry Bauer. Nahe Stuttgart verfolgen sie einen Kleinwagen, der viel zu schnell unterwegs ist, rechts überholt und bei Tempo 100 bis auf wenige Meter auf das Fahrzeug vor ihm auffährt. Im Grenzgebiet zur Schweiz stoppen die Bundespolizisten Erik Werle und Lars Heidelbeer einen Transporter. Einer der Insassen hat etwas aus dem Fenster geworfen - möglicherweise Rauschgift.
Stopp, Polizei!
Genre:Dokumentation, Krimi
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1