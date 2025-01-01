Keine Gnade für Raser & RowdiesJetzt kostenlos streamen
Stopp, Polizei!
Folge 2: Keine Gnade für Raser & Rowdies
44 Min.Ab 12
Im Grenzgebiet zu Polen sind Nadine Mudra und Frank Malak einem Autodieb auf der Spur. Der Kleinbus wurde in Berlin gestohlen und auf der Autobahn Richtung Polen gesichtet. Auf einer Autobahn nahe Stuttgart verfolgen die Verkehrspolizisten Gunter Haas und Harry Bauer mit ihrem Videomesswagen Raser und Drängler. Sie ziehen ein Fahrzeug von der Straße, dessen Fahrer mit über 160 unterwegs war - und das bei Tempolimit 120. Dem Mann droht ein Führerscheinentzug.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Stopp, Polizei!
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Krimi
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1