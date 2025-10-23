Zum Inhalt springenBarrierefrei
Storage Wars: Barry's Best Buys

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 7vom 23.10.2025
Folge 7: Er kam, sah und bot

43 Min.Folge vom 23.10.2025Ab 12

Barry Weiss zaubert sogar seiner Konkurrenz ein Lächeln ins Gesicht: Mit viel Humor, Kreativität und Erfahrung schafft es der Antiquitätensammler immer wieder, stinknormale Auktionen in einzigartige Erlebnisse zu verwandeln.

