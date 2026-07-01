Staffel 3Folge 11vom 30.07.2026
Von Kühen und MühenJetzt kostenlos streamen
Storage Wars - Geschäfte in Texas
Folge 11: Von Kühen und Mühen
21 Min.Folge vom 30.07.2026Ab 12
Gewitterwolken drohen, die Auktion in Mineral Wells zu beeinträchtigen. Doch das trübt die Motivation der Besucher nur minder: Sowohl Jenny als auch Bubba und Ricky beweisen ein glückliches Händchen. Die Konkurrenz stattet derweil einer besonderen Örtlichkeit einen Besuch ab.
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Storage Wars - Geschäfte in Texas
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion, Sammlerstücke
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: A&E Television Networks, LLC
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