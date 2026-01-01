Vor TV
Storage Wars - Geschäfte in Texas
6 StaffelnAb 12
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Storage Wars - Geschäfte in Texas
Texas ist bekanntlich etwas größer, daher verbergen sich in den Garagen oft ungeahnte riesige Schätze. Aber nur das beste Gebot entscheidet über Sieg und Niederlage.
Genre:Reality, Auktion, Sammlerstücke
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: A&E Television Networks, LLC
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren
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