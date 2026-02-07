Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXXStaffel 10Folge 27vom 22.03.2026
21 Min.Folge vom 22.03.2026Ab 12

Auch in Riverside sind Shana und Edwina wieder dabei und werden gleich von Darrell auf ihre Konkurrenzfähigkeit getestet. Doch sie fallen durch. Können die Power-Frauen ihren Ruf durch einen grandiosen Kauf zurückerlangen?

ProSieben MAXX
