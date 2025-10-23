Storage Wars
Folge 38: Aufstiegschance
21 Min.Folge vom 23.10.2025Ab 12
Zum Staffelfinale finden sich alle wieder im Western States Self Storage ein. Darrell ist heute gutmütig und bringt nicht nur Donuts für alle mit, sondern kauft auch das Lager, das sonst keiner will. Wird sich sein positives Karma bei seiner Ausbeute widerspiegeln?
Storage Wars
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion, Sammlerstücke
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC