Storage Wars
Folge 13: Vom Thron gestoßen
21 Min.Folge vom 29.10.2025Ab 12
Die heutige Auktion findet in Montebello statt - Darrells Herrschaftsgebiet. Kann er seinen Titel verteidigen? Ivy ist ein heißer Anwärter auf den Thron. Er will diesmal nicht nur eines der Lager ersteigern. Kann er Darrell stürzen oder geht er mit leeren Händen nach Hause?
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Storage Wars
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion, Sammlerstücke
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC