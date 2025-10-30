Storage Wars
Folge 17: Yee-haw!
21 Min.Folge vom 30.10.2025Ab 12
Die Käufer machen sich auf den Weg zur nächsten Versteigerung. Ivy ist auf Krawall gebürstet und Mary verbündet sich mit der Auktionatorin. Auch Kenny ist auf der Jagd nach einigen lukrativen Lagerräumen. Dabei verfolgt er einen ganz bestimmten Plan, um seine Konkurrenten hinter sich zu lassen.
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Storage Wars
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion, Sammlerstücke
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC