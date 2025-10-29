Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXXStaffel 11Folge 15vom 29.10.2025
21 Min.Folge vom 29.10.2025Ab 12

Diesmal sind die Käufer auf dem Weg nach Orange County. Mary sucht nach neuer Ware für ihren Online-Shop, denn die Nachfrage ist groß. Shana ersteigert ein Lager und macht damit ein wahres Schnäppchen. Hat sich der Kauf gelohnt?

