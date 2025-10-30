Zum Inhalt springenBarrierefrei
Storage Wars

Mit Aussicht auf Bares

ProSieben MAXXStaffel 11Folge 20vom 30.10.2025
Folge 20: Mit Aussicht auf Bares

21 Min.Folge vom 30.10.2025Ab 12

Ein großes unübersichtliches Lager wird geöffnet. Ivy, Jarrod, Darrel und Dave überbieten sich gegenseitig, obwohl sie den Inhalt nur erahnen können. Wer hat die Nase vorn und landet dabei einen Glücksgriff?

