Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Storage Wars

Schwingt die Hufe!

ProSieben MAXXStaffel 12Folge 12vom 04.11.2025
Schwingt die Hufe!

Schwingt die Hufe!Jetzt kostenlos streamen

Storage Wars

Folge 12: Schwingt die Hufe!

21 Min.Folge vom 04.11.2025Ab 12

In Hesperia wartet die nächste Auktion auf die Käufer: Mary bildet spontan mit Kenny ein Team, obwohl sich ihre Geschmäcker stark unterscheiden. Die Experten decken indessen auf, wie viel Wert tatsächlich hinter den Gegenständen steckt.

Weitere Folgen in Staffel 12

Alle Staffeln im Überblick

Storage Wars
ProSieben MAXX
Storage Wars

Storage Wars

Alle 9 Staffeln und Folgen