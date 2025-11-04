Storage Wars
Folge 9: Besuch von Barry
21 Min.Folge vom 04.11.2025Ab 12
Kenny besucht die Auktion in Koreatown und wird prompt sentimental - die Location erinnert ihn an seine Anfänge im Auktionsgeschäft. Um dennoch knallhart Geschäfte zu machen, holt er sich Unterstützung von einem alten Bekannten. Jarrod und Brandi versuchen, bei Auktionatorin Laura zu punkten und sich dadurch wertvolle Lager zu sichern.
Weitere Folgen in Staffel 12
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Storage Wars
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion, Sammlerstücke
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC