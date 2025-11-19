Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Storage Wars

Ivy lässt die Puppen tanzen

ProSieben MAXXStaffel 14Folge 13vom 19.11.2025
Ivy lässt die Puppen tanzen

Ivy lässt die Puppen tanzenJetzt kostenlos streamen

Storage Wars

Folge 13: Ivy lässt die Puppen tanzen

21 Min.Folge vom 19.11.2025Ab 12

Die Auktionsjägerin Brandy ist zusammen mit Bozek auf dem Weg nach Lancaster und freut sich auf ein paar profitbringende Lager. Ivy versucht, seine Autorität zu demonstrieren und hat es vor allem auf Kenny abgesehen. Dusty lässt sich nicht unterkriegen und versucht, dem territorialsüchtigen Ivy die Stirn zu bieten.

Weitere Folgen in Staffel 14

Alle Staffeln im Überblick

Storage Wars
ProSieben MAXX
Storage Wars

Storage Wars

Alle 13 Staffeln und Folgen