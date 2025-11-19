Ivy lässt die Puppen tanzenJetzt kostenlos streamen
Storage Wars
Folge 13: Ivy lässt die Puppen tanzen
21 Min.Folge vom 19.11.2025Ab 12
Die Auktionsjägerin Brandy ist zusammen mit Bozek auf dem Weg nach Lancaster und freut sich auf ein paar profitbringende Lager. Ivy versucht, seine Autorität zu demonstrieren und hat es vor allem auf Kenny abgesehen. Dusty lässt sich nicht unterkriegen und versucht, dem territorialsüchtigen Ivy die Stirn zu bieten.
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion, Sammlerstücke
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
