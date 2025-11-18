Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXXStaffel 14Folge 8vom 18.11.2025
21 Min.Folge vom 18.11.2025Ab 12

Die Auktionatorin Laura macht sich auf den Weg nach Stanton und freut sich auf eine aufregende Versteigerung. Auch Darrell ist unterwegs und hat Verstärkung im Gepäck, doch seine Begleitung scheint eher ein großes Interesse für einen seiner Konkurrenten zu zeigen. Ivy ist mit einer Stirnlampe ausgestattet und plant, sein zweites Lager zu ergattern, während Rene auf einen möglichen Sammlerraum gestoßen ist. Dusty und sein Bruder Michael entdecken einen einzigartigen Roboter.

