ProSieben MAXXStaffel 14Folge 12vom 19.11.2025
21 Min.Folge vom 19.11.2025Ab 12

Laura und Dan sind mit großen Erwartungen auf dem Weg zur Auktion in San Bernadino. Auch Lisa ist besonders motiviert und stößt auf interessante Holzboxen und Vintage Kleidung. Kenny überlegt, seine Perspektive für einen Lagerraum zu ändern und der unnachgiebige Auktionsjäger Rene ist nicht bereit, seiner Konkurrenz nachzugeben.

